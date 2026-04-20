Глава "Укренерго" радить ЄС врахувати український досвід протидії атакам РФ на енергетику
Європейські держави мають враховувати український досвід протидії російським атакам на енергооб'єкти та завчасно готуватись до аналогічних загроз на власній території.
Про це в інтерв'ю данському виданню The Resilient, що є частиною данської медіаплатформи Ingeniøren, розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомили в українській компанії.
"Зараз ми активно просуваємо ініціативу в рамках ENTSO-E (європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 39 країн та 43 оператори - ред.) та Єврокомісії щодо формування додаткового запасу обладнання для всіх європейських операторів системи передачі електроенергії. Оскільки ми розуміємо, що з такими технологіями, як російські "Шахеди" або ударні FPV-дрони, у Європі немає безпечного місця", – зазначив очільник "Укренерго".
Також Зайченко розповів про зміну тактики ворожих обстрілів під час минулого опалювального сезону.
За його словами, росіяни посилили терор проти цивільного населення і тиск на українську енергосистему за рахунок масованих ударів по електростанціях. Зокрема, по ТЕЦ, які генерують не лише електроенергію, а й тепло.
За таких умов електричні обігрівачі стали єдиною можливістю зігріти оселі під час сильних морозів. Це призвело до того, що рівень енергоспоживання був надвисоким, а можливості забезпечити необхідну потужність лишались обмеженими, що й зумовило вимушені тривалі знеструмлення.
В Україні оновлять релейний захист та автоматику ключових магістральних електроліній, що посилить енергонадійність країни.