Питання держбезпеки: в Україні оновлять захист магістральних електроліній

В Україні оновлять релейний захист та автоматику ключових магістральних електроліній, що посилить енергонадійність країни.

Про це повідомило "Укренерго", зазначивши, що державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії (SECO) та Hitachi Energy (Швейцарія) підписали тристоронній меморандум щодо реалізації проєкту "Захисні пристрої для реконструкції та розвитку української високовольтної мережі передачі електроенергії НЕК "Укренерго".

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, довжина високовольтних мереж, які експлуатуються "Укренерго", близько 17 тисяч кілометрів.

"Підвищення надійності системи передачі електроенергії в умовах війни – це питання державної безпеки.

Тому оновлення і посилення релейного захисту магістральної мережі – це те, що безумовно зміцнить нашу стійкість до різних викликів, підвищить технічну спроможність ключових ліній, зменшить час, необхідний для відновлення енергопостачання після російських атак", – зазначив Зайченко.

Передбачена меморандумом загальна сума фінансування проєкту становитиме понад 3,7 млн швейцарських франків (близько 4,72 млн дол. США). Термін реалізації – до кінця 2026 року.

