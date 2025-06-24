Ціни на газ у ЄС впали на тлі припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ф’ючерсні ціни на природний газ на нідерландському TTF обвалилися на понад 12% – до 35,3 євро/МВт-год. За ніч ціни впали на 5 євро.

Про це свідчать дані ICE, передає профільне видання ExPro.

Видання пише, що ціни на європейських хабах впали до найнижчого рівня з 11 червня, до початку ізраїльсько-іранських атак.

Зокрема, ціни на природний газ відреагували обвалом на повідомлення президента США Дональда Трампа про досягнення припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Таким чином, ціни повністю відіграли зростання, яке було спричинене ескалацією конфлікту.

Ринок залишається добре забезпеченим, як трубопровідним газом (передусім з Норвегії), так і LNG. Враховуючи досягнення перемир’я, жодних перебоїв у постачання LNG через Ормузьку протоку до Європи чи інших країн не очікується.

Крім того, Ізраїль може найближчим часом відновити видобуток на своїх родовищах та, відповідно, відновити експорт до Єгипту, що зменшить закупівлі Єгипту на спотовому ринку LNG.

Український газовий ринок останніми тижнями значною мірою залежить від коливань у Європі. Зниження цін на природний газ на європейських хабах може спровокувати зниження цін і на українському ринку – до рівня TTF +10-12 євро/МВт-год, що становить близько 29 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).

За даними ExPro, 23 червня газ в Україні торгувався за цінами 31 300-31 800 грн/тис. куб м (з ПДВ).

"Якщо ціни на внутрішньому ринку зберігатимуться на вищому рівні, приватні компанії можуть активізувати імпорт природного газу з Європи до України. У червні як мінімум декілька компаній вже імпортували газ до України", - написало видання.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном, про яке він оголосив за кілька годин до цього, почало діяти.

Ціни на нафту у вівторок різко знизилися до найнижчого рівня за останній тиждень після заяви Дональда Трампа про перемир’я між Ізраїлем та Іраном.

24 червня Ізраїль звинуватив Іран у порушенні перемир'я й анонсував нові удари по Тегерану.