Цены на газ в ЕС упали на фоне прекращения огня между Израилем и Ираном

Фьючерсные цены на природный газ на нидерландском TTF обвалились более чем на 12% - до 35,3 евро/МВт-ч. За ночь цены упали на 5 евро.

Об этом свидетельствуют данные ICE, передает профильное издание ExPro.

Издание пишет, что цены на европейских хабах упали до самого низкого уровня с 11 июня, до начала израильско-иранских атак.

В частности, цены на природный газ отреагировали обвалом на сообщение президента США Дональда Трампа о достижении прекращения огня между Израилем и Ираном. Таким образом, цены полностью отыграли рост, который был вызван эскалацией конфликта.

Рынок остается хорошо обеспеченным, как трубопроводным газом (прежде всего из Норвегии), так и LNG. Учитывая достижение перемирия, никаких перебоев в поставках LNG через Ормузский пролив в Европу или другие страны не ожидается.

Кроме того, Израиль может в ближайшее время возобновить добычу на своих месторождениях и, соответственно, возобновить экспорт в Египет, что уменьшит закупки Египта на спотовом рынке LNG.

Украинский газовый рынок в последние недели в значительной степени зависит от колебаний в Европе. Снижение цен на природный газ на европейских хабах может спровоцировать снижение цен и на украинском рынке - до уровня TTF +10-12 евро/МВт-ч, что составляет около 29 000 грн/тыс. куб м (с НДС).

По данным ExPro, 23 июня газ в Украине торговался по ценам 31 300-31 800 грн/тыс. куб м (с НДС).

"Если цены на внутреннем рынке будут сохраняться на более высоком уровне, частные компании могут активизировать импорт природного газа из Европы в Украину. В июне как минимум несколько компаний уже импортировали газ в Украину", - написало издание.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что перемирие между Израилем и Ираном, о котором он объявил за несколько часов до этого, начало действовать.

Цены на нефть во вторник резко снизились до самого низкого уровня за последнюю неделю после заявления Дональда Трампа о перемирии между Израилем и Ираном.

24 июня Израиль обвинил Иран в нарушении перемирия и анонсировал новые удары по Тегерану.