Шмигаль погрожує персональною відповідальністю за провали зі встановленням енергообладнання

В Україні фіксують ситуації, коли енергообладнання привезене, але через технічні затримки та неготовність документації його встановлення затягується.

Про це повідомив перший віцепрем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль 16 січня.

"Це абсолютно неприпустимо. Буде персональна відповідальність", - зазначив Шмигаль.

За його словами, в Україні спрощується і прискорюється підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

"Підключення, розгляд і погодження, а також отримання технічних умов — по 2 дні на кожен етап", - розповів міністр.

За його інформацією, наразі спостерігається позитивна динаміка облаштування розподіленої генерації.

"Якщо у 2024 році ввели в експлуатацію 225 МВт потужності, то за 2025 рік — 762 МВт. Найкращі показники у Київщини, Волині, Прикарпаття, Черкащини, Харківщини. Один з найгірших показників — у місті Києві. І це напряму впливає на ситуацію в столиці, яку маємо сьогодні", - наголосив Шмигаль.

Водночас враховуючи критичний стан енергетики, за словами міністра, таких темпів явно недостатньо.

Міністр енергетики також повідомив, що в Україні уже введено понад 250 МВт когенерації (виробництво двох видів енергії одночасно - електричної та теплової), ще приблизно 200 МВт - на різних стадіях реалізації. За його словами, встановлено 187 МВт блочно-модульних котелень.

