Не менше 50%: УЗ, "Нафтогаз" та "Укроборонпром" перейдуть на імпортну електроенергію

Державні компанії, насамперед АТ "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз", повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Про це повідомив перший віцепрем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль 16 січня.

"АТ "Українська залізниця", НАК "Нафтогаз України", АТ "Українська оборонна промисловість" терміново забезпечити закупівлю електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання", - йдеться в рішенні уряду від 15 січня.

Денис Шмигаль призначений керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 15 січня доручив Кабміну "негайно" ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватним сектором.