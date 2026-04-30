Росія планує залишитись в ОПЕК+

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у четвер, що група провідних нафтовиробників ОПЕК+ продовжить співпрацю попри вихід Об'єднаних Арабських Еміратів, а сама РФ не вийде з обʼєднання.

Про це повідомляє Reuters.

ОАЕ були четвертим за величиною виробником в ОПЕК+, до складу якої входять ОПЕК та її союзники, тоді як Росія посідає друге місце після Саудівської Аравії.

Новак також підтвердив, що Росія залишиться в ОПЕК+, яка була утворена у 2016 році.

Нагадаємо:

Об'єднані Арабські Емірати вийдуть з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+ 1 травня 2026 року.

Ангола, яка входить до двадцятки найбільших країн з видобутку нафти, вийшла з ОПЕК у грудні 2023 року.