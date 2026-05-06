Війна з Іраном обвалила видобуток нафти ОПЕК до мінімуму з 1990 року

Видобуток ОПЕК у квітні впав до нового мінімуму за 36 років, оскільки війна з Іраном і далі душила експорт із Перської затоки та змушувала країни ще сильніше обмежувати видобуток.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними опитування, видобуток країн Організації країн-експортерів нафти у квітні скоротився на 420 тисяч барелів на добу — до 20,55 мільйона барелів на добу. Це найнижчий рівень із 1990 року.

Головною причиною стали глибші втрати у Кувейті та Ірані. У березні видобуток групи вже обвалився на 8,6 мільйона барелів на добу — це було найбільше падіння за десятиліття після того, як конфлікт уперше закрив Ормузьку протоку.

Втрата постачання з Перської затоки — найбільший збій нафтового ринку в історії — підштовхнула вгору ціни на авіаційне пальне, дизель і бензин, загрожуючи новою хвилею інфляції та глобальною рецесією.

Нафтові ф'ючерси кидає з боку в бік через хаотичний пошук дипломатичного виходу: у середу в Лондоні вони впали на 7% після повідомлень про те, що США бачать близьку угоду.

Додатковим ударом для ОПЕК минулого тижня стала заява Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід із організації після років тертя з лідером групи Саудівською Аравією через обмеження на видобуток.

Квітневе опитування Bloomberg ще включає показники ОАЕ за останній місяць перед тим, як вихід набуде чинності 1 травня.

Раніше, Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+ 1 травня 2026 року.