У Міненерго спростували можливе підвищення цін на газ та електроенергію

У Міністерстві енергетики спростували інформацію про "можливе підвищення тарифів", яка була поширена в окремих медіа.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Уряд неодноразово заявляв: питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку денному. Просимо медіа не поширювати неправдиві заяви щодо тарифів і не вводити в оману громадян", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві вважають, що поширення таких заяв щодо тарифів спрямоване на дестабілізацію соціальної ситуації в країні.

Нагадаємо:

У Верховній Раді запевняли, що наразі планів чи обговорень стосовно підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги немає.