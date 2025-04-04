У Міненерго спростували можливе підвищення цін на газ та електроенергію
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У Міністерстві енергетики спростували інформацію про "можливе підвищення тарифів", яка була поширена в окремих медіа.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Уряд неодноразово заявляв: питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку денному. Просимо медіа не поширювати неправдиві заяви щодо тарифів і не вводити в оману громадян", – йдеться у повідомленні.
У міністерстві вважають, що поширення таких заяв щодо тарифів спрямоване на дестабілізацію соціальної ситуації в країні.
Нагадаємо:
У Верховній Раді запевняли, що наразі планів чи обговорень стосовно підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги немає.