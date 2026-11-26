В Укренерго розповіли про обсяг відключень у п'ятницю

У п'ятницю, 27 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг. Це означає, що світла може не бути від 2 до 14 годин залежно від регіону.

Причина – наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Довідка. За орієнтовним перерахунком одна черга відповідає приблизно чотирьом годинам відключень на добу. Обмеження обсягом 3,5 черги можуть означати близько 14 годин без світла, якщо такий режим зберігається протягом усієї доби. Фактична тривалість залежить від застосованих упродовж дня обмежень та місцевих графіків.

Переліку областей у повідомленні немає. Актуальний розклад за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

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