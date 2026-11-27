Після російської атаки 20 листопада Україна повністю згорнула експорт електроенергії, а імпорт сягнув найвищого рівня з середини червня.

Про це йдеться в листопадовому огляді економіки Центру економічної стратегії (ЦЕС).

З вересня Росія завдала понад 1000 ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише генерувальні потужності, а й високовольтні підстанції, через які електрика надходить до споживачів.

"Саме пошкодження магістральних мереж пояснює, чому Україна продовжувала експортувати електроенергію навіть за тривалих відключень – надлишок електроенергії в одних регіонах не міг компенсувати її дефіцит в інших", – пояснюють у ЦЕС.

Після російської атаки 20 листопада ситуація погіршилася. Українські АЕС були змушені скоротити генерацію, оскільки не могли передати вироблену електроенергію споживачам.

За даними Energy Map, наступного дня після атаки, 21 листопада, імпорт електроенергії різко зріс приблизно в 3,5 раза (з 5,7 ГВт-год до 19,6 ГВт-год), а експорт впав з 7,3 ГВт-год до 0,8 ГВт-год; 22 листопада експорт електрики повністю зупинився.

Водночас обсяг імпорту впродовж тижня поступово скорочувався. Уже у вівторок, 24 листопада, він скоротився до 15,4 ГВт-год, у середу – до 10,3 ГВт-год, а в четвер знизився до 7 ГВт-год. Найбільше електроенергії Україна купує в Угорщини.

Інфографіка: ЦЕС

При цьому коштів на відновлення енергетики досі бракує, зазначають у ЦЕС. У жовтні Фонд підтримки енергетики України підписав рекордні за обсягом контракти на закупівлю обладнання на 200 млн євро.

Попри майже 800 млн євро, отримані від донорів цьогоріч, фонду досі не вистачає близько 450 млн євро. Ця оцінка потреб передувала останній хвилі російських атак наприкінці листопада.

Нагадаємо:

Упродовж 2-8 листопада, коли в частині регіонів діяли відключення світла, Україна збільшила експорт електроенергії на 40,5% порівняно з попереднім тижнем – до 61,4 тис. МВт-год.

Після складної зими 2025-2026 рр. Україна змогла відновити експорт електроенергії на початку березня в окремі години, коли в енергосистемі був профіцит.