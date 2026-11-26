В анексованому Росією Криму сталося масштабне відключення електроенергії, а російські ЗМІ пишуть навіть про повне знеструмлення півострова.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Офіційного підтвердження відсутності світла у всіх споживачів поки немає, зауважує видиння.

У російському підприємстві "Севастопольенерго" підтвердили, що місто повністю залишилося без напруги через аварію на енергетичних об'єктах за межами Криму.

Ще до аварії енергетики заявляли, що в Севастополі відключені всі черги споживачів, оскільки надходить недостатньо електроенергії навіть для дотримання графіків.

За даними "Крименерго", обмеження торкнулися десятків населених пунктів, включаючи Сімферополь, Євпаторію, Алушту та Керч. Тривалість відключень може сягати 12 годин.

Через відсутність напруги в контактній мережі в Євпаторії зупинилися трамваї, а в Сімферополі частину тролейбусних маршрутів замінили автобусами.

"Масові перебої з електрикою в Криму тривають з кінця жовтня. Російські власті пов'язують їх з пошкодженнями магістральних електромереж за межами Кримського півострова", – нагадує видання.

Нагадаємо:

У ніч на 19 листопада ракетні війська завдали удару по мосту над Керченською протокою. У ніч на 20 листопада була атакована залізнична частина Керченського мосту.