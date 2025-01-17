"Планов поднятия тарифа на сегодня не существует": Галущенко о ценах на электроэнергию

Установленный тариф на электроэнергию будет действовать в течение текущего отопительного сезона, планов по его увеличению нет.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов к правительству" 17 января.

"Тот тариф, который есть, дает возможность финансово сбалансировать рынок. Поэтому планов поднятия тарифа на сегодня не существует", - сказал Галущенко.

"Я не вижу никаких предпосылок (для повышения - ред.). Разве что уровень разрушений будет такой, что просто они уже физически не смогут удерживать. Например, Укрэнерго - тарифная организация, все восстановления делает за собственные средства. Поэтому это должно быть уже такое глобальное разрушение, чтобы поднять этот вопрос", - отметил Галущенко.

Он также подтвердил, что будут оставаться в силе тарифы и на газ и его распределение.

Напомним:

Тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года составляет 4,32 грн/кВт*ч. Он действует для потребителей многоквартирных и частных домов, общежитий, садовых товариществ, дачных, гаражных кооперативов.

В течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, которые используют электроотопительные установки: при потреблении до 2000 кВт*ч - 2,64 грн/кВт*ч за весь объем, при потреблении более 2000 кВт*ч - 4,32 грн/кВт*ч за весь объем.

"Ночной тариф" при установленном двухзонном счетчике составляет 2,16 грн/кВт*ч..