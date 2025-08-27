Атака росіян знеструмила сто тисяч сімей – Зеленський

Через атаку росіян було знеструмлено понад сто тисяч домогосподарств у Полтавській, Сумській, Чернігівській областях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів. Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. На жаль, пошкоджені енергетичні обʼєкти", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, удари були також на Дніпропетровщині. Є постраждалі, усім надається необхідна допомога.

Нагадаємо:

У ніч з 26 на 27 серпня російські загарбники безпілотниками атакували енергетичні та газотранспортні обʼєкти у шести областях країни.

Через російські обстрілі енергетичної інфраструктури Сум у місті майже не їздить громадський електротранспорт, а подача води відбувається із меншим тиском і не до усіх споживачів.