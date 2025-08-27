Росія завдала значних ушкоджень газотранспортній інфраструктурі на Полтавщині

У ніч з 26 на 27 серпня російські загарбники безпілотниками атакували енергетичні та газотранспортні обʼєкти у шести областях країни.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Міністерстві енергетики повідомили, що на Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Загалом росіяни атакували обʼєкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

"Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання", – додали у Міненерго.

