Росіяни атакували Суми: частина міста без світла та води

Через російські обстрілі енергетичної інфраструктури Сум у місті майже не їздить громадський електротранспорт, а подача води відбувається із меншим тиском і не до усіх споживачів.

Про це повідомляє Суспільне Суми.

Близько 01:00 27 серпня росіяни масовано обстріляли Суми. У місті пролунало щонайменше 8 вибухів. Суспільне повідомляло, що під час обстрілу у деяких районах міста зникло світло.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури.

О 01:43 27 серпня він зазначав, що попередньо жертв через обстріли немає.

Пізніше, як повідомляє "Суспільне Суми", місцевий оператор громадського електротранспорту попередив, що через часткову відсутність світла у Сумах по місту курсують лише автобуси.

Натомість, о 09:32 повідомили, що один із тролейбусних маршрутів відновив курсування.

"Запрацював тролейбусний маршрут за напрямком: 26 школа — Центральний ринок — просп. Шевченка — вул. Павла Скоропадського — вул. Британська— Центральний ринок — 26 школа: курсують 6 тролейбусів з автономним ходом", – йдеться у повідомленні.

Водночас через знеструмлення підкачувальних насосів водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє.

"Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання", — повідомили в сумському КП "Міськводоканал".

Вода у місті буде подаватися з пониженим тиском за графіком: