Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях
Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Мова про: Харківську, Сумську, Запорізьку і Дніпропетровську області.
"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 19 серпня липня, станом на 09:30, його рівень був на 9,5% нижчим за попередній робочий день.
Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00.
Нагадаємо:
Внаслідок атаки РФ у місті Запоріжжя частково може зникнути електроенергія.
18 серпня Росія масовано обстріляла та суттєво пошкодила одну з ТЕС ДТЕК.