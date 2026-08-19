Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Харківську, Сумську, Запорізьку і Дніпропетровську області.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 19 серпня липня, станом на 09:30, його рівень був на 9,5% нижчим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки РФ у місті Запоріжжя частково може зникнути електроенергія.

18 серпня Росія масовано обстріляла та суттєво пошкодила одну з ТЕС ДТЕК.