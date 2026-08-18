Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росія масовано обстріляла та зупинила одну з українських ТЕС

Семен Рубан — 18 серпня, 20:20
Росія масовано обстріляла та зупинила одну з українських ТЕС
Росіяни зупинили одну з українських ТЕС
Фото: ДТЕК

Росія масовано обстріляла та суттєво пошкодила одну з ТЕС ДТЕК.

Про це компанія повідомила у Telegram.

Унаслідок обстрілу станція припинила генерацію електроенергії через суттєві пошкодження обладнання.

Загалом у власності ДТЕК перебувають 8 ТЕС: Криворізька (Дніпропетровщина), Придніпровська (м. Дніпро), Ладижинська (Вінниччина), Добротвірська (Львівщина), Бурштинська (Франківщина), Курахівська, Луганська, та Запорізька.

Луганська та Запорізька ТЕС перебувають під окупацією Росії з 2022 року, а Курахівську ТЕС росіяни знищили у 2024 році.

Нагадаємо:

У червні стало відомо, що ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу (CCGT) потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині.

ДТЕК ТЕС війна Наслідки обстрілів в Україні

Наслідки обстрілів в Україні

Росія масовано обстріляла та зупинила одну з українських ТЕС
Росіяни поцілили у розподільчий центр, який обслуговує магазини EVA
Без електропостачання – частина споживачів у шести областях

Останні новини