Росіяни атакували енергетику у шести областях: найскладніше на Донеччині

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Харківську, Сумську, Запорізьку, Херсонську і Донецьку області.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 17 серпня липня, станом на 09:30, його рівень був на 6% вищим за попередній робочий день.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00, з 18:00 до 22:00 споживання електроенергії просять обмежити.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки ворога на Чернігівську область – було пошкоджено енергооб'єкт.

Армія РФ 13 разів била дронами та ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів.