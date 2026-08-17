Росіяни атакували енергетику у шести областях: найскладніше на Донеччині
Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Мова про: Харківську, Сумську, Запорізьку, Херсонську і Донецьку області.
"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 17 серпня липня, станом на 09:30, його рівень був на 6% вищим за попередній робочий день.
Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00, з 18:00 до 22:00 споживання електроенергії просять обмежити.
Нагадаємо:
Внаслідок атаки ворога на Чернігівську область – було пошкоджено енергооб'єкт.
Армія РФ 13 разів била дронами та ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів.