ЗАЕС втратила зовнішнє енергоживлення – МАГАТЕ

Вранці 14 квітня Запорізька АЕС (ЗАЕС) втринадцяте з початку великої війни залишилася без зовнішнього електропостачання.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

За повідомленням, на станції розгорнули аварійні дизель-генератори, щоб забезпечити електроенергією необхідні функції безпеки.

"Тим часом МАГАТЕ продовжує консультації з обома сторонами щодо встановлення локального перемир'я, щоб забезпечити можливість ремонту ще однієї лінії електропередачі для ЗНЕС", – зазначили у МАГАТЕ.

Нагадаємо:

24 березня Запорізька атомна електростанція втратила з'єднання з лінією живлення "Дніпровська" напругою 750 кіловольт та перейшла на резервну лінію.