Через ворожі обстріли енергооб'єктів є знеструмлення в чотирьох областях

Cтаном на 25 лютого внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу", – зазначили у відомстві.

Повідомляється, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо:

Від початку цього року агресор застосував для ударів по об'єктах української енергетики більше 300 ракет і понад 7000 дронів.