Частина Херсона залишилась без електрики після ворожого обстрілу

Альона Кириченко — 13 листопада, 12:15
Російськими обстрілами пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого тимчасово знеструмлено частину Корабельного району в Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

Зазначається, що для проведення ремонту фахівцям знадобиться попередньо два дні.

Також не будуть працювати тролейбуси на маршруті №8.

Нагадаємо:

12 листопада через аварійне відключення на одному з енергооб'єктів, була тимчасово знеструмлена частина міста Суми.

