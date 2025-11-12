Частина міста Суми залишилась без електрики

Через аварійне відключення на одному з енергооб'єктів, тимчасово знеструмлена частина міста Суми.

Про це повідомило АТ "Сумиобленерго",

"Причини знеструмлення за Вашим особовим рахунком відображені в кабінеті споживача електричної енергії E-Svitlo", – йдеться в повідомленні.

Енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації, зазначили "Сумиобленерго".

Нагадаємо:

11 листопада у Харківській, Сумській і Полтавській областях були запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.