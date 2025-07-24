У нафті з Азербайджану знайшли небезпечні домішки: ціна впала до мінімуму за чотири роки

Нафтові компанії попередили про забруднення азербайджанської нафти органічними хлоридами.

Про це пише Bloomberg.

Британська компанія BP та італійська Eni повідомили про забруднення азербайджанської нафти, яка транспортується трубопроводом Баку – Тбілісі – Джейхан. У сировині виявили органічні хлориди — речовини, що можуть призвести до корозії обладнання на нафтопереробних заводах.

BP зазначила, що інформувала компанію BTC Co., яка управляє трубопроводом, про потенційні ризики. Відвантаження з резервуарів, які вже пройшли перевірку, триває. Середній обсяг прокачування нафти з початку року становив близько 575 тис барелів на добу.

Eni підтвердила, що частина придбаної нафти виявилася забрудненою. Компанія провела внутрішнє тестування і заявила, що переробить сировину без шкоди для довкілля чи безпеки.

Через ситуацію танкер Searanger, що прибув до порту Джейхан, зупинив завантаження. Це спричинило зниження вартості Azeri Light до мінімального рівня за чотири роки.