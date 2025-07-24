В нефти из Азербайджана нашли опасные примеси: цена упала до минимума за четыре года

Нефтяные компании предупредили о загрязнении азербайджанской нефти органическими хлоридами.

Об этом пишет Bloomberg.

Британская компания BP и итальянская Eni сообщили о загрязнении азербайджанской нефти, которая транспортируется по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. В сырье обнаружили органические хлориды - вещества, которые могут привести к коррозии оборудования на нефтеперерабатывающих заводах.

BP отметила, что информировала компанию BTC Co., которая управляет трубопроводом, о потенциальных рисках. Отгрузка из резервуаров, которые уже прошли проверку, продолжается. Средний объем прокачки нефти с начала года составил около 575 тыс баррелей в сутки.

Eni подтвердила, что часть приобретенной нефти оказалась загрязненной. Компания провела внутреннее тестирование и заявила, что переработает сырье без ущерба для окружающей среды или безопасности.

Из-за ситуации танкер Searanger, прибывший в порт Джейхан, остановил загрузку. Это привело к снижению стоимости Azeri Light до минимального уровня за четыре года.