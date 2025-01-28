Близький Схід стає лідером у зростанні ринку відновлюваної енергетики після Китаю

ОАЕ, які раніше мали скромні плани щодо відновлюваної енергетики (щорічно встановлювали стільки ж сонячних панелей, як і Великобританія), тепер змінили підхід. Державна компанія Masdar, що спеціалізується на відновлюваній енергетиці, заявила про свої амбіції на великій виставці в Абу-Дабі.

Про це пише Financial Times.

ОАЕ оголосили про будівництво найбільшої у світі сонячної електростанції за $6 млрд потужністю 5 ГВт з акумуляторним сховищем на 19 ГВт·год.

Проєкт, представлений перед президентом ОАЕ, почне працювати через два роки. Він забезпечить стабільну подачу енергії (1 ГВт) для понад 700 тисяч домогосподарств, навіть уночі, без використання газових електростанцій. Голова Masdar назвав це кроком до перетворення відновлюваної енергії на базове джерело.

Одночасно Saudi Aramco, найбільша нафтова компанія, оголосила про спільний проєкт з виробництва літію (ключового компонента для акумуляторів) з 2027 року.

Країни Перської затоки, такі як Саудівська Аравія та ОАЕ, традиційно покладалися на великі запаси нафти та газу. Вони планують нарощувати видобуток цих ресурсів, але одночасно активно розвивають відновлювану енергетику.

Зазначається, що використання сонячних панелей, вітряних турбін і акумуляторів дозволяє їм забезпечувати власні потреби в енергії та збільшувати експорт нафти і газу.

Однак ширший Близький Схід, включаючи Іран, Ірак, Ізраїль та інші країни, значно відстає від Європи, США та Китаю у використанні відновлюваної енергетики.

За даними Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (Irena), Близький Схід має менше 1% світових потужностей відновлюваної енергетики. Однак даний регіон, окрім Китаю, найшвидше розвивається у цій сфері.

Країни Перської затоки активно змінюють свою енергетичну структуру. За прогнозами консалтингової компанії Rystad, через п’ять років відновлювана енергетика становитиме 30% загальних потужностей у Бахрейні, Іраку, Кувейті, Омані, Катарі, Саудівській Аравії та ОАЕ.

Нагадаємо:

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про запуск унікального проєкту цілодобового постачання електроенергії на базі сонячних панелей.