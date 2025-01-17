ОАЕ запустили першу в світі цілодобову сонячну електростанцію
Об’єднані Арабські Емірати оголосили про запуск унікального проєкту цілодобового постачання електроенергії на базі сонячних панелей.
Про це повідомляє SolarQuarter.
Реалізація відбувається в Абу-Дабі за участі Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) та Emirates Water and Electricity Company (EWEC).
Цей масштабний проєкт забезпечуватиме виробництво і зберігання сонячної енергії, гарантуючи стабільне постачання відновлюваної електроенергії 24/7.
Потужність нової системи становитиме до 1 гігавата щодня, що робить її найбільшою у світі комбінованою станцією з виробництва і зберігання сонячної енергії.
Основою проєкту стане сонячна фотоелектрична станція потужністю 5,2 ГВт у поєднанні з акумуляторною системою ємністю 19 ГВт-годин.
Застосування цієї технології дозволяє усунути ризики перебоїв у постачанні, які є поширеною проблемою відновлюваної енергетики.
За словами виконавчого директора EWEC Отмана Аль Алі, цей проєкт встановлює новий стандарт у сфері сталого енергетичного розвитку та інновацій.
Генеральний директор Masdar Мохамед Джаміль Аль Рамахі наголосив на економічній значущості ініціативи, зокрема створенні понад 10 000 нових робочих місць.