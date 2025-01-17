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ОАЕ запустили першу в світі цілодобову сонячну електростанцію

Олексій Артемчук — 17 січня, 15:53
ОАЕ запустили першу в світі цілодобову сонячну електростанцію
Getty Images

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про запуск унікального проєкту цілодобового постачання електроенергії на базі сонячних панелей.

Про це повідомляє SolarQuarter.

Реалізація відбувається в Абу-Дабі за участі Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) та Emirates Water and Electricity Company (EWEC).

Цей масштабний проєкт забезпечуватиме виробництво і зберігання сонячної енергії, гарантуючи стабільне постачання відновлюваної електроенергії 24/7.

Потужність нової системи становитиме до 1 гігавата щодня, що робить її найбільшою у світі комбінованою станцією з виробництва і зберігання сонячної енергії.

Основою проєкту стане сонячна фотоелектрична станція потужністю 5,2 ГВт у поєднанні з акумуляторною системою ємністю 19 ГВт-годин.

Застосування цієї технології дозволяє усунути ризики перебоїв у постачанні, які є поширеною проблемою відновлюваної енергетики.

За словами виконавчого директора EWEC Отмана Аль Алі, цей проєкт встановлює новий стандарт у сфері сталого енергетичного розвитку та інновацій.

Генеральний директор Masdar Мохамед Джаміль Аль Рамахі наголосив на економічній значущості ініціативи, зокрема створенні понад 10 000 нових робочих місць.

енергетика ОАЕ

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