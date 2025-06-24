Азії загрожує нафтова криза через можливу блокаду Ормуза Іраном

Майже уся нафта, що проходить через Ормузьку протоку, прямує до Азії. Якщо Іран заблокує цей маршрут, це може спричинити збої в постачаннях для Китаю, Індії, Японії та Південної Кореї.

Про це повідомляє The Japan Times.

За оцінками Агентства з енергетичної інформації США (EIA), щодня через Ормузьку протоку проходить близько 14,2 млн барелів сирої нафти та майже 6 млн барелів інших нафтопродуктів — це майже 20% світового нафтовидобутку.

Близько 84% цієї нафти призначені для країн Азії, що робить їх найбільш вразливими до можливого перекриття маршруту. Найбільше залежні від Ормуза — Китай, Індія, Південна Корея та Японія.

Китай щодня імпортує понад 5 млн барелів через Ормуз, а також купує понад 90% іранської нафти. Індія — понад 2 млн барелів. Південна Корея та Японія отримують відповідно 1,7 та 1,6 млн барелів на добу через цю протоку.

Країни вже почали готуватися: Індія збільшила імпорт нафти з Росії, а Південна Корея створила стратегічні резерви палива. Японські судноплавні компанії скорочують час перебування у Перській затоці.

Альтернативи Ормузу — обмежені. Саудівська Аравія й ОАЕ мають можливість обійти протоку, але це дає лише 2,6 млн барелів щоденного обсягу, що не покриває потреб. Іранський трубопровід через Оманську затоку не працює з минулого року.

Нагадаємо:

Судноплавство в Перській затоці зіткнулося із серйозними заторами через заглушення GPS та обмеження руху в денні години, що спричинило накопичення близько тисячі суден.

Іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, через яку експортують 20% світової нафти.