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Азії загрожує нафтова криза через можливу блокаду Ормуза Іраном

Олексій Артемчук — 24 червня, 12:28
Азії загрожує нафтова криза через можливу блокаду Ормуза Іраном
Getty Images

Майже уся нафта, що проходить через Ормузьку протоку, прямує до Азії. Якщо Іран заблокує цей маршрут, це може спричинити збої в постачаннях для Китаю, Індії, Японії та Південної Кореї.

Про це повідомляє The Japan Times.

За оцінками Агентства з енергетичної інформації США (EIA), щодня через Ормузьку протоку проходить близько 14,2 млн барелів сирої нафти та майже 6 млн барелів інших нафтопродуктів — це майже 20% світового нафтовидобутку.

Близько 84% цієї нафти призначені для країн Азії, що робить їх найбільш вразливими до можливого перекриття маршруту. Найбільше залежні від Ормуза — Китай, Індія, Південна Корея та Японія.

Китай щодня імпортує понад 5 млн барелів через Ормуз, а також купує понад 90% іранської нафти. Індія — понад 2 млн барелів. Південна Корея та Японія отримують відповідно 1,7 та 1,6 млн барелів на добу через цю протоку.

Країни вже почали готуватися: Індія збільшила імпорт нафти з Росії, а Південна Корея створила стратегічні резерви палива. Японські судноплавні компанії скорочують час перебування у Перській затоці.

Альтернативи Ормузу — обмежені. Саудівська Аравія й ОАЕ мають можливість обійти протоку, але це дає лише 2,6 млн барелів щоденного обсягу, що не покриває потреб. Іранський трубопровід через Оманську затоку не працює з минулого року.

Нагадаємо:

Судноплавство в Перській затоці зіткнулося із серйозними заторами через заглушення GPS та обмеження руху в денні години, що спричинило накопичення близько тисячі суден.

Іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, через яку експортують 20% світової нафти.

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