Росія обстріляла енергетику десяти областей – Міненерго

Під час російської атаки вночі та вранці під ударом опинилися енергетичні об'єкти у 10 областях України.

Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі.

Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Житомирську, Рівненську, Одеську, Чернігівську, Чернівецьку, Хмельницьку та Харківську.

Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях.

Найскладніша ситуація з електропостачанням – на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині. Енергетика цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень, унаслідок яких частина споживачів залишаються знеструмленими.

За минулу добу (2 листопада) ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів.

Також прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що під ударом були великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині. Також Росія атакувала низку важливих підстанцій, зокрема в західних областях України.

Водночас у повідомленні Корецького йдеться про атаку на енергетику 9 областей, а не 10, як у даних Міністерства енергетики.

Нагадаємо:

Вранці у вівторок через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі аварійні відключення застосовують у Києві, а також у Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях.

У частині областей, де не діють аварійні відключення, у вівторок застосовуються графіки відключень обсягом до 4 черг – це понад 12 годин без світла. Це перші відключення такого обсягу цієї осені.