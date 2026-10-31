РФ знову вдарила по енергетиці Дніпропетровщини: частина населення без світла

У ніч проти 31 жовтня російські атаки серйозно пошкодили енергетичне обладнання на Дніпропетровщині, зокрема два об'єкти "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Про це повідомили в ДТЕК.

Один із пошкоджених об'єктів повторно опинився під ударом після того, як енергетики майже дві доби працювали над його відновленням.

За даними компанії, без електропостачання досі залишається значна частина Дніпра та Кам'янського, а також мешканці Дніпровського і Самарівського районів.

Енергетики продовжують працювати на пошкоджених об'єктах усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Строків відновлення електропостачання в повідомленні не назвали.

Нагадаємо:

Після російських атак 29 жовтня у Дніпрі та прилеглих населених пунктах без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів.

Уранці 30 жовтня у Дніпрі та області через пошкодження енергетичного обладнання застосували екстрені відключення.