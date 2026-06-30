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Відключення світла 1 липня діятимуть по усій Україні

Володимир Тунік-Фриз — 30 червня, 18:25
Відключення світла 1 липня діятимуть по усій Україні
Відключення світла 1 липня діятимуть по усій Україні
Getty Images

У середу, 1 липня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Причина обмежень - значне зростання енергоспоживання через спекотну погоду. Для побутових споживачів обсяг відключень становитиме 1 чергу.

У цей самий період для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" попередили, що ситуація може змінюватися, і закликали стежити за повідомленнями обленерго.

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Нагадаємо:

Аномальна спека в Україні призвела до перенавантаження енергосистеми: у Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення.

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енергетика

Відключення світла 1 липня діятимуть по усій Україні
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