В кількох регіонах ввели аварійні відключення світла

В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – зазначили в компанії.

Йдеться, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", – поінформували енергетики.

Нагадаємо:

Ввечері 20 січня у багатьох регіонах України вимушено застосовувались аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі.