Аварійні відключення електроенергії скасовані

Застосовані вранці 28 лютого аварійні відключення електроенергії у кількох регіонах вже скасовані.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Проте необхідність ощадливого споживання зберігається.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00", – зауважили в "Укренерго".

В компанії пояснили, що вранці вимушено запроваджувались аварійні відключення внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти. Першочергово обмежувались промислові споживачі.

Зазначається, що для збалансування енергосистеми з 16:00 до 22:00 будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо:

Зранку 28 лютого екстрені відключення світла діяли в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.