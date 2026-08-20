Енергетики відновили світло в Києві після нічного обстрілу
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Фото: Getty images
Енергетики ДТЕК повернули світло в усі домівки киян після російської атаки.
Про це компанія повідомила у Telegram.
Унаслідок обстрілу близько 90 тисяч родин залишилися без електрики. Станом на 12:36 енергетики повернули світло всім споживачам у місті.
Водночас у Київській області ще залишаються відключені споживачі.
"Ремонтні роботи тривають. Працюємо 24/7, щоб ліквідувати наслідки атаки", – пишуть у компанії.
Нагадаємо:
Російські окупанти у ніч на 20 серпня атакували Київ балістикою, у місті пролунали вибухи. Пошкоджений будинок та дитяча лікарня, спалахнули пожежі.
Наразі відомо про 12 загиблих та 34 постраждалих.
У Києві п'ятницю, 21 серпня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.