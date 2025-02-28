У пʼяти областях ввели аварійні відключення світла

У деяких областях ввели екстрені відключення світла через обстріли росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та НЕК "Укренерго".

Зокрема, за повідомленням ДТЕК, обмеження застосовують у Дніпропетровській та Донецькій областях. "Суспільне" повідомляє, що обмеження також застосовують у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Причиною введення відключень є дронова атака росіян.

Нагадаємо:

Увечері 27 лютого російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками, постраждала жінка, виникли пожежі.