У пʼяти областях ввели аварійні відключення світла
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У деяких областях ввели екстрені відключення світла через обстріли росіян.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та НЕК "Укренерго".
Зокрема, за повідомленням ДТЕК, обмеження застосовують у Дніпропетровській та Донецькій областях. "Суспільне" повідомляє, що обмеження також застосовують у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
Причиною введення відключень є дронова атака росіян.
Нагадаємо:
Увечері 27 лютого російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками, постраждала жінка, виникли пожежі.