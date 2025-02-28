Аварийные отключения электроэнергии отменены

Примененные утром 28 февраля аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах уже отменены.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Однаконеобходимость экономного потребления сохраняется.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00", - отметили в "Укрэнерго".

В компании объяснили, что утром вынужденно вводились аварийные отключенияв результате ночной дроновой атаки на энергообъекты. В первую очередь ограничивались промышленные потребители.

Отмечается, что для сбалансирования энергосистемы с 16:00 до 22:00 будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Напомним:

Утром 28 февраля экстренные отключения света действовали в Днепропетровской, Донецкой , Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.