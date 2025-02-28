Аварийные отключения электроэнергии отменены
Примененные утром 28 февраля аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах уже отменены.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Однаконеобходимость экономного потребления сохраняется.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00", - отметили в "Укрэнерго".
В компании объяснили, что утром вынужденно вводились аварийные отключенияв результате ночной дроновой атаки на энергообъекты. В первую очередь ограничивались промышленные потребители.
Отмечается, что для сбалансирования энергосистемы с 16:00 до 22:00 будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Напомним:
Утром 28 февраля экстренные отключения света действовали в Днепропетровской, Донецкой , Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.