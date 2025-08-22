Нафтопровід "Дружба" знов атакували, постачання нафти до Угорщини зупинено – Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що вночі проти 22 серпня нафтопровід "Дружба" знов атакували, тому постачання нафти до Угорщини зупинено.

Про це він написав у Facebook.

"Вночі отримали звістку, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні неодноразово атакували - втретє за короткий проміжок часу. Постачання сирої нафти до Угорщини знову припинено", – йдеться в повідомленні.

"Це чергова атака на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну", – заявив Сіярто.

Нагадаємо:

18 серпня очільник угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто заявив, що атака України по російському нафтопроводу зупинили постачання нафти до Угорщини.

20 серпня постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини відновлено після удару Сил оборони України по станції "Нікольське" в ніч на 18 серпня.