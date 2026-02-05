6 лютого відключення світла діятимуть цілодобово по всій Україні

У п'ятницю, 6 лютого, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це інформує "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" знову не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, зазначили в компанії.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – підкреслили енергетики.

Нагадаємо:

"Укренерго" офіційно повідомила, що поширена 5 лютого багатьма телеграм-каналами інформація про нібито посилення відключень електроенергії, із зазначенням, що "світло може не з'явитись взагалі", неправдива і не має нічого спільного із дійсністю.