"Укренерго" про посилення відключень та "світло може не з’явитись взагалі": це фейк

"Укренерго" офіційно повідомила, що поширена 5 лютого багатьма телеграм-каналами інформація про нібито посилення відключень електроенергії, із зазначенням, що "світло може не з'явитись взагалі", неправдива і не має нічого спільного із дійсністю.

Про це повідомила компанія у четвер, зазначивши, що недостовірну інформацію деякі телеграм-канали видавали за цитату заяви НЕК "Укренерго".

В компанії розповіли, ситуація в енергосистемі України наразі дійсно залишається складною внаслідок масованих російських атак на об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Однак, вона цілком контрольована.

В "Укренерго" нагадали, що через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень, за винятком окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення. Такою ж була ситуація і попередньої доби.

"Про якесь суттєве посилення обмежень або те, що "світло може не повернутись", не йдеться взагалі. Дуже прикро, що деякі телеграм-канали підіграють ворогу, штучно провокуючи паніку в суспільстві. Будь ласка, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - порекомендували в компанії.

