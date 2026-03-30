31 березня відключення світла не плануються
У вівторок, 31 березня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Енергетики закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо:
Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях станом на ранок 30 березня тимчасово залишалися без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.