31 березня відключення світла не плануються

У вівторок, 31 березня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Енергетики закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях станом на ранок 30 березня тимчасово залишалися без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.