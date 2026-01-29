Українська правда
30 січня графіки відключення світла діятимуть по всій Україні цілодобово

Альона Кириченко — 29 січня, 18:10
30 січня у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" знову не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.

Як пояснюють в компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначає "Укренерго".

Нагадаємо:

З опівночі 29 січня Київ перейшов на тимчасові графіки відключень світла - вони будуть нерівномірні в різних районах.

