В ДТЕК пояснили киянам, чому у вас може бути темно, коли у сусідів є світло

В Києві зараз не працюють звичні графіки, а діють тимчасові, вони індивідуальні для кожної адреси.

Про це зазначає ДТЕК.

"Раніше разом із сусіднім будинком ви могли бути в одній групі відключень, наприклад, 4.1. Але через атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в мережах у різних районах чи вулицях може кардинально відрізнятися", – підкреслюють в компанії.

В ДТЕК пояснюють, що сусідній будинок може бути підключений до іншого, менш ушкодженого енерговузла, тому графіки світла у вас тепер не співпадають.

"Через ці пошкодження й високе навантаження на мережі через морози ми поки не можемо повернутися до звичних графіків. Тимчасові графіки — це найбільше, що можна було зробити, щоб ви могли хоч якось планувати свій день", – зазначають енергетики.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 6 лютого, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).