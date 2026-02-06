7 лютого графіки відключення світла в Україні діятимуть цілодобово
У суботу, 7 лютого, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Про це повідомляє "Укренерго".
Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" останнім часом не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, зазначили в компанії.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – підкреслили енергетики.
Нагадаємо:
6 лютого в низці регіонів України діяли екстрені відключення електроенергії.