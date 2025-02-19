20 лютого діятимуть довготривалі обмеження електроенергії для бізнесу

20 лютого з 5:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

В "Укренерго" зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Варто стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Проте необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби.

Нагадаємо:

19 лютого, в Україні діють заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу у періоди 06:00 – 09:00 та 15:00 – 22:00.