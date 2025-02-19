20 февраля будут действовать долговременные ограничения электроэнергии для бизнеса

20 февраля с 5:00 до 21:00 будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

В "Укрэнерго" отметили, чтовремя применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Стоитследить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Однако необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток.

Напомним:

19 февраля, в Украине действуют меры ограничения потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса в периоды 06:00 - 09:00 и 15:00 - 22:00.