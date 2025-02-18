В Україні в середу діятимуть обмеження елекроенергії для бізнесу і промисловості

Завтра, 19 лютого, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Час застосування обмежень:

- 06:00 – 09:00;

- 15:00 – 22:00.

Причина – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

В "Укренерго" попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Варто стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах.

Нагадаємо:

В Україні 18 лютого з 06:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00 застосовувались заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.