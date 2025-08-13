Зупинка виконання рішень у разі оскарження не дозволяє підтвердити економічний ефект АМКУ – аудитори

Автоматичне припинення виконання рішень Антимонопольного комітету України у разі їх оскарження не дозволяє підтвердити економічний ефект діяльності комітету.

Про це йдеться у повідомленні Рахункової палати.

Цю проблему має допомогти вирішити законопроєкт, який передбачає, що подання позову не зупиняє виконання рішення, а також вводить солідарну, субсидіарну відповідальність і правонаступництво, зазначають у Рахунковій палаті.

"Загальна сума несплачених штрафів за рішеннями АМКУ станом на 31.12.2024 – 15,1 млрд грн, з яких 8,1 млрд грн – за рішеннями, що оскаржуються в судах. Це пов’язано з автоматичним зупиненням виконання рішень АМКУ у разі їх оскарження", – нагадав член Рахункової палати Геннадій Пліс.

За даними аудиторів, частка рішень АМКУ, визнаних судами недійсними повністю або частково, у 2020-2024 роках становила від 0,1% до 3% загальної кількості.

Наведений у звіті АМКУ економічний ефект у сумі 6,3 млрд грн (з 8,8 млрд грн) Рахунковою палатою не може бути підтверджений, зазначено у повідомленні.

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку розглянув звіт Рахункової палати про результати аналізу звіту АМКУ за 2024 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.

"Під час засідання народні депутати звернули увагу на важливість вирішення питання стягнення штрафів, відновлення контролю державної допомоги та необхідність належного виконання законодавства про локалізацію", – говориться у повідомленні.

Комітет ВРУ з питань економічного розвитку ухвалив два рішення взяти до відома звіт та рекомендації, надані Рахунковою палатою за результатами аналізу звіту АМКУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2024 році рівень надходжень до державного бюджету штрафів і пені, накладених Антимонопольним комітетом України, знизився. У 2024 році Комітет наклав штрафи на загальну суму 1,02 млрд грн, однак реально було сплачено лише 59,2 млн грн – це менше 6%.

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата України виявила порушень і недоліків у 2024 році на загальну суму 217,5 млрд грн.

Рахункова палата визначила ключові ризики, що можуть вплинути на виконання державного бюджету України на 2025 рік.

Також повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.