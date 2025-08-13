Остановка исполнения решений в случае обжалования не позволяет подтвердить экономический эффект АМКУ - аудиторы

Автоматическое прекращение выполнения решений Антимонопольного комитета Украины в случае их обжалования не позволяет подтвердить экономический эффект деятельности комитета.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

Эту проблему должен помочь решить законопроект, который предусматривает, что подача иска не останавливает исполнение решения, а также вводит солидарную, субсидиарную ответственность и правопреемство, отмечают в Счетной палате.

"Общая сумма неуплаченных штрафов по решениям АМКУ по состоянию на 31.12.2024 - 15,1 млрд грн, из которых 8,1 млрд грн - по решениям, которые обжалуются в судах. Это связано с автоматическим приостановлением исполнения решений АМКУ в случае их обжалования", - напомнил член Счетной палаты Геннадий Плис.

По данным аудиторов, доля решений АМКУ, признанных судами недействительными полностью или частично, в 2020-2024 годах составляла от 0,1% до 3% общего количества.

Приведенный в отчете АМКУ экономический эффект в сумме 6,3 млрд грн (из 8,8 млрд грн) Счетной палатой не может быть подтвержден, говорится в сообщении.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассмотрел отчет Счетной палаты о результатах анализа отчета АМКУ за 2024 год в части, влияющей на выполнение государственного бюджета.

"Во время заседания народные депутаты обратили внимание на важность решения вопроса взыскания штрафов, восстановление контроля государственной помощи и необходимость надлежащего выполнения законодательства о локализации", - говорится в сообщении.

Комитет ВРУ по вопросам экономического развития принял два решения принять к сведению отчет и рекомендации, предоставленные Счетной палатой по результатам анализа отчета АМКУ.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в 2024 году уровень поступлений в государственный бюджет штрафов и пени, наложенных Антимонопольным комитетом Украины, снизился. В 2024 году Комитет наложил штрафы на общую сумму 1,02 млрд грн, однако реально было уплачено лишь 59,2 млн грн - это менее 6%.

Ранее сообщалось, что Счетная палата Украины выявила нарушений и недостатков в 2024 году на общую сумму 217,5 млрд грн.

Счетная палата определила ключевые риски, которые могут повлиять на выполнение государственного бюджета Украины на 2025 год.

Также сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал в первом чтении законопроект № 10044-д о реформе Счетной палаты.