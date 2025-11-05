ЗСУ на 60% наблизили блекаут на півдні Росії – експерт

Якщо Збройні сили України зможуть знищити російські теплоенергостанції, це спричинить значні проблеми для енергетики Росії. ЗСУ вже на 60% наблизили блекаут на півдні Росії.

Про це в Медіацентрі Україна розповів Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики.

Енергосистема Росії, на відміну від української, має змогу часового балансування.

Це означає, що там можуть відбуватися перетоки електроенергії в різні регіони з різними часовими поясами в години пік, пояснив він.

"Удари ЗСУ поступово вибивають високовольтні підстанції, які дають змогу перекачувати електроенергію з округа в округ. Якщо буде зруйновано ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація, ніж у нас", – зазначив Харченко.

Однак такий підхід не можна застосувати до Москви, зауважив експерт.

Нагадаємо:

У 2025 році у Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії. станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 ГВт, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Раніше очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна успішно уразила 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки. За вересень та жовтень таких об'єктів було уражено 20.