"Опять мыши съели": БЭБ расследует недостачу зерна в Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Бюро экономической безопасности проводит досудебное расследование по факту недостачи кукурузы на почти 3 млн грн на элеваторе АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Об этом пишет Latifundist.com.

Расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области.

Во время инвентаризации урожая 2020-2022 годов инвентаризационная комиссия зафиксировала недостачу 650 тонн зерна кукурузы. Это подтверждено выводами судебно-экономической экспертизы.

Сейчас бывшему директору филиала сообщено о подозрении. Его обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере почти миллион гривен, следствие продолжается.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы одного из бывших руководителей ГПЗКУ за незаконные сделки по продаже зерна.

Кроме того, экс-главе ГПЗКУ Петру Вовчуку запретили занимать должности сроком на три года, присудили 17 тыс. грн штрафа и конфискацией всего принадлежащего ему по праву собственности имущества.

В 2014 году зерно ГПЗКУ, продавали по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через частные компании-посредники, подконтрольные должностным лицам ГПЗКУ и этому трейдеру.

В августе 2021 года Нацполиция установила, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации. Они проводили экспортные операции на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без предварительной оплаты. По данным правоохранителей, сумма убытков для госкомпании составила более 57 млн долларов.

В 2015 году ЭП опубликовала расследование о вымывании средств из корпорации: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров. По подсчетам ЭП, за 2012-2014 годы из ГПЗКУ было вымыто более 200 млн долл.

ГПЗКУ упоминалось в основном в контексте коррупционных сделок, краж и миллиардных убытков. Накануне полномасштабного вторжения России корпорация готовилась к дефолту, имея долг на миллиард долларов, которые надо вернуть Китаю. Больше можно прочитать в статье ЭП.